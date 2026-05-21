ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В ЄС оцінили ідею Мерца щодо спецстатусу України, але вказали на важливий нюанс

15:30 21.05.2026 Чт
2 хв
У Брюсселі нагадали про ключовий принцип розширення ЄС
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
В ЄС оцінили ідею Мерца щодо спецстатусу України, але вказали на важливий нюанс Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Єврокомісія отримала лист від німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" для України. Однак будь-які іноваційні рішення щодо розширень повинні базуватися на ключовому принципі ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС, - Reuters

В Єврокомісії вітають факт, що дискусія щодо членства України в ЄС відбувається серед держав-членів.

"Це свідчить про тверду рішучість держав-членів якомога швидше зробити розширення - реальним", - сказав речник, закликавши просувати цю дискусію на рівень Європейської ради.

За його словами, стає дедалі очевиднішим, що розширення - це геостратегічна інвестиція в наш добробут, мир та безпеку. І вступ України до Євросоюзу також фундаментально пов'язаний із безпекою ЄС.

"Не менш важливо, щоб ми забезпечили завершення розширення ЄС з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над тим, щоб приєднатися до нього. Будь-які інноваційні рішення також повинні базуватися на процесі, заснованому на заслугах (країн-кандидатів у проведенні реформ, - ред.)", - зазначив речник.

Тому, як заявив речник, дивлячись у майбутнє, Єврокомісія має переконатися, що підхід до розширення відповідає поставленим цілям.

"Саме тому Єврокомісія продовжуватиме активно взаємодіяти з державами-членами та країнами-кандидатами для пошуку найкращих рішень, які зроблять нас сильнішими та безпечнішими як Союз", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Reuters розповіло про лист, який Мерц відправив до Єврокомісії з ідеєю щодо "асоційованого членства" України. Ідея полягає в тому, щоб українські посадовці брали участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосували на них.

Це вже не вперше подібні ідеї лунають з боку Німеччини. Також подібну пропозицію просувала і Франція. Однак Україна відкидає будь-яке "неповне" членство в ЄС, про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фрідріх Мерц Вступ в ЄС Україна Єврокомісія
Новини
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким