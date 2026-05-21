В ЄС оцінили ідею Мерца щодо спецстатусу України, але вказали на важливий нюанс

Єврокомісія отримала лист від німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" для України. Однак будь-які іноваційні рішення щодо розширень повинні базуватися на ключовому принципі ЄС.

В Єврокомісії вітають факт, що дискусія щодо членства України в ЄС відбувається серед держав-членів.

"Це свідчить про тверду рішучість держав-членів якомога швидше зробити розширення - реальним", - сказав речник, закликавши просувати цю дискусію на рівень Європейської ради.

За його словами, стає дедалі очевиднішим, що розширення - це геостратегічна інвестиція в наш добробут, мир та безпеку. І вступ України до Євросоюзу також фундаментально пов'язаний із безпекою ЄС.

"Не менш важливо, щоб ми забезпечили завершення розширення ЄС з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над тим, щоб приєднатися до нього. Будь-які інноваційні рішення також повинні базуватися на процесі, заснованому на заслугах (країн-кандидатів у проведенні реформ, - ред.)", - зазначив речник.

Тому, як заявив речник, дивлячись у майбутнє, Єврокомісія має переконатися, що підхід до розширення відповідає поставленим цілям.

"Саме тому Єврокомісія продовжуватиме активно взаємодіяти з державами-членами та країнами-кандидатами для пошуку найкращих рішень, які зроблять нас сильнішими та безпечнішими як Союз", - резюмував він.