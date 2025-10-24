До України з візитом прибула міністр енергетики Німеччини Райхе
До України з багатоденним візитом прибула міністр енергетики Німеччини Катерина Райхе. Вона проведе ряд зустрічей, які повинні посилити енергетичну незалежність України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За словами спікера уряду Німеччини, основна увага її багатоденної поїздки буде приділена аналізу необхідних ремонтів та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також розширенню німецько-української оборонної співпраці.
Згідно з заявою міністерства, Росія щойно посилила свої атаки на енергопостачання України напередодні четвертої зими війни. Це ставить під загрозу постачання електроенергії та тепла взимку.
Раніше Райхе говорила про "цілеспрямовані атаки Путіна на цивільне населення". Тепер вона разом зі своєю командою вивчатиме, чи можна надати більш конкретну допомогу в рамках німецько-українського енергетичного партнерства, те саме стосується розширення співпраці в оборонній промисловості.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.
Також Клінгбейль зазначав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".
Окрім того, повідомлялось, що протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.