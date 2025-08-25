Міністр фінансів Німеччини в Києві: Україна може розраховувати на підтримку
Володимиру Путіну слід знати, що підтримка Німеччини України не слабшає. Берлін уже надав Києву 50 млрд євро.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися", - сказав Клінгбайль після прибуття до Києва з неоголошеним візитом.
Він є лідером Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді консерваторів під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца.
"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", - заявив Клінгбайль. "Україна може і далі покладатися на Німеччину".
За даними міністерства Клінгбайля, з початку війни уряд Німеччини надав Україні підтримку в розмірі 50,5 млрд євро.
Мирні переговори
Клінгбайль закликав Путіна продемонструвати зацікавленість у мирному процесі в найсмертоноснішій війні в Європі за 80 років, яка вибухнула в лютому 2022 року.
Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, проте Київ і його союзники стурбовані тим, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.
Клінгбайль заявив, що Україна має бути залучена до переговорів, і для міцного миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки.
"З цією метою ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні", - сказав він.
Серед варіантів гарантування безпеки України після можливої мирної угоди, представлених цього тижня, і президент Франції Еммануель Макрон, і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали розгортання військ у рамках коаліції рішучих.
Мерц також заявив про відкритість участі Німеччини, однак зіткнеться з негативною реакцією з цього питання як усередині його політичного спектра, так і за його межами.