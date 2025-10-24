В Украину с визитом прибыла министр энергетики Германии Райхе

В Украину с многодневным визитом прибыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе. Она проведет ряд встреч, которые должны усилить энергетическую независимость Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По словам спикера правительства Германии, основное внимание ее многодневной поездки будет уделено анализу необходимых ремонтов и реконструкции энергетической инфраструктуры Украины, а также расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества.

Согласно заявлению министерства, Россия только что усилила свои атаки на энергоснабжение Украины в преддверии четвертой зимы войны. Это ставит под угрозу поставки электроэнергии и тепла зимой.

Ранее Райхе говорила о "целенаправленных атаках Путина на гражданское население". Теперь она вместе со своей командой будет изучать, можно ли предоставить более конкретную помощь в рамках немецко-украинского энергетического партнерства, то же касается расширения сотрудничества в оборонной промышленности.