ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки України, - віцеканцлер

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 14:46
UA EN RU
Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки України, - віцеканцлер Фото: міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль і міністр фінансів України Сергій Марченко (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Берлін візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії і мають визначатися Києвом

Про це заявив міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Головне, щоб у кінцевому підсумку були гарантії безпеки, які гарантують, що Україна більше не зазнає нападу і що Путін більше не посміє напасти на Україну", - заявив Клінгбайль під час свого першого візиту до Києва.

Клінгбайль, який також є міністром фінансів Німеччини, заявив, що для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію і збільшити виробництво зброї на території України.

Клінгбайль заявив, що Німеччина "візьме на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки, однак рішення не повинні ухвалюватися "через голови українців", і будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, проте Київ і його союзники стурбовані тим, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

"М'яч тепер на боці Володимира Путіна", - сказав Клінгбайль. "Я вважаю, що нам ще дуже багато чого належить зробити, тому що я поки що не бачу, щоб Володимир Путін змінив своє рішення, раптово пом'якшився, раптово захотів би вести справжні, серйозні та стійкі мирні переговори".

Раніше Клінгбайль заявив, що у Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, які фактично наближалися б до членства в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили