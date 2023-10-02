В Україні війна, а у Польщі вибори. Емоції зашкалюють, але це не криза, - посол

викликає певний рівень емоцій". Так, Україна прагне зберегти солідарність усього вільного світу навколо нашої держави, тому що "питання солідарності та єдності вільного світу є екзистенційним питанням".

Посол також додав, що російський диктатор

а Путін - це загроза всім нам, включаючи Польщу", - сказав Зварич.

Загострення у стосунках України та Польщі

Проблеми у відносинах країн сталася через зернову суперечку. Так, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні. Через це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняв, що "зернова війна" не потрібна ні Україні, ні Польщі.

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