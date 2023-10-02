В Украине война, а в Польше выборы. Эмоции зашкаливают, но это не кризис, - посол

вызывает определенный уровень эмоций". Так, Украина стремится сохранить солидарность всего свободного мира вокруг нашего государства, потому что "вопрос солидарности и единства свободного мира является экзистенциальным вопросом".

Посол добавил, что российский диктатор

а Путин - это угроза всем нам, включая Польшу", - сказал Зварыч.

Обострение в отношениях Украины и Польши

Проблемы в отношениях стран произошел из-за зернового спора. Так, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Поэтому Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверял, что "зерновая война" не нужна ни Украине, ни Польше.

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