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Кулеба про конфлікт з Польщею: нам ця "зернова війна" не потрібна

Четвер 28 вересня 2023 10:59
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Кулеба про конфлікт з Польщею: нам ця "зернова війна" не потрібна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

"Зернова війна" не потрібна ні Україні, ні Польщі. Влада налаштована на вирішення ситуації з експортом українських агропродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Історія, майбутнє і безпека просто не залишає нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення. Емоції вирують. До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підійматися. Але ми налаштовані на конструктив", - сказав Кулеба.

Він розповів, що наразі йде робота з Європейською комісією. Україна передала Польщі чіткі сигнали про налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації.

"Нам ця зернова війна не потрібна і Польщі теж", - наголосив міністр.

Він зазначив, що на прикладі відносин із Болгарією та Румунією Україна продемонструвала, що "невирішуваних проблем немає".

"Нагадаю, що на початку кризи навесні цього року було п'ять країн, які запроваджували обмеження. Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", - додав Кулеба.

За його словами, зернову проблему можна вирішити, "було б бажання її вирішувати".

"У нас таке бажання є", - наголосив глава МЗС.

Заборона імпорту зерна

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

А вчора міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.

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