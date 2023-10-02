В Україні війна, а у Польщі вибори. Емоції зашкалюють, але це не криза, - посол

Між Україною та Польщею немає масштабної кризи у стосунках. Втім країнам слід узгодити деякі речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Польщі Василя Зварича в інтерв'ю телеканалу TVN 24 .

"Коли в Україні йде війна і щодня гинуть люди, щодня маємо втрати серед мирних жителів і військових, а з іншого боку, тут у Польщі йде виборча кампанія, емоції, природно, зашкалюють, але це не означає, що у нас є якась масштабна криза в наших стосунках", - сказав він.

Втім посол зазначив, що країнам п отрібно прояснити кілька речей. За його словами, вони це роблять дуже ефективно. Він додав, що з боку України є повне розуміння, і вона розраховує на таке ж розуміння з боку Польщі.

Зварич заявив, що ситуація " викликає певний рівень емоцій". Так, Україна прагне зберегти солідарність усього вільного світу навколо нашої держави, тому що "питання солідарності та єдності вільного світу є екзистенційним питанням".

Посол також додав, що російський диктатор Володимир Путін постійно намагається знищити Україну.

"Він не відмовився від цих планів, тому ми повинні максимально об'єднатися, щоб протистояти, перш за все тому, що робить Путін, а Путін - це загроза всім нам, включаючи Польщу", - сказав Зварич.

Загострення у стосунках України та Польщі

Проблеми у відносинах країн сталася через зернову суперечку. Так, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні. Через це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняв, що "зернова війна" не потрібна ні Україні, ні Польщі.

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