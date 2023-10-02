В Украине война, а в Польше выборы. Эмоции зашкаливают, но это не кризис, - посол

Между Украиной и Польшей нет масштабного кризиса в отношениях. Впрочем, странам следует согласовать некоторые вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Зварыча в интервью телеканалу TVN 24 .

"Когда в Украине идет война и ежедневно гибнут люди, ежедневно есть потери среди мирных жителей и военных, а с другой стороны, здесь в Польше идет избирательная кампания, эмоции, естественно, зашкаливают, но это не значит, что у нас есть какой-то масштабный кризис в наших отношениях", - сказал он.

Впрочем, посол отметил, что странам необходимо прояснить несколько вещей. По его словам, они это делают очень эффективно. Он добавил, что со стороны Украины есть полное понимание и она рассчитывает на такое же понимание со стороны Польши.

Зварыч заявил, что ситуация " вызывает определенный уровень эмоций". Так, Украина стремится сохранить солидарность всего свободного мира вокруг нашего государства, потому что "вопрос солидарности и единства свободного мира является экзистенциальным вопросом".

Посол добавил, что российский диктатор Владимир Путин постоянно пытается уничтожить Украину.

"Он не отказался от этих планов, поэтому мы должны максимально объединиться, чтобы противостоять, прежде всего тому, что делает Путин, а Путин - это угроза всем нам, включая Польшу", - сказал Зварыч.

Обострение в отношениях Украины и Польши

Проблемы в отношениях стран произошел из-за зернового спора. Так, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Поэтому Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверял, что "зерновая война" не нужна ни Украине, ни Польше.

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