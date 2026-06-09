Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - Зеленський

Глава держави розповів, що Україна відповідає на російські удари, проте наразі не має такої ж кількості засобів, як у ворога.

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Водночас Зеленський пообіцяв, що Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яке дозволить відповідати на атаки РФ повною мірою.

"Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет (на день, - ред.), то вони відчують цю війну так, як відчуваємо її ми", - наголосив президент.

Фото: Зеленський обіцяє збільшення ударів по РФ (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, оператори дронів ГУР продовжують блокувати сухопутний коридор між Кримом та Донецьком, успішно знищуючи техніку російських окупантів навіть у глибокому тилу.