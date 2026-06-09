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Сирський поставив задачу створити ракети з ураженням до 2000 кілометрів

13:15 09.06.2026 Вт
2 хв
Що відомо про майбутню систему дальнього вогневого впливу України?
aimg Валерій Ульяненко
Сирський поставив задачу створити ракети з ураженням до 2000 кілометрів Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (t.me ministry_of_defense_ua)
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Головком ЗСУ Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військах та артилерії до 2030 року. Вона передбачає відмову від радянських систем та виробництво власних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського в Telegram.

"Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення", - підкреслив він.

За словами головкома, основу оснащення українських артилеристів у майбутньому має складати зброя вітчизняного виробництва.

Водночас зношені артилерійські системи радянських калібрів, які неможливо відремонтувати чи модернізувати, поступово виводитимуть з експлуатації.

"Передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння", - наголосив Сирський.

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Виробництво далекобійних ракет

За словами генерала, окремим пріоритетом концепції є розвиток ракетного озброєння для ударів у глибокий тил противника. Для цього Україна планує завершити розробку та розпочати серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет.

"У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів", - зазначив Сирський.

Роль артилерії та виклики на фронті

Головком зазначив, що попри еволюцію тактики та стрімкий розвиток дронів і керованих авіабомб, артилерія залишається невіддільним елементом поля бою. Однак наразі її ефективність знижують кілька факторів:

  • критична залежність від постачання західних партнерів;
  • складна логістика через велику кількість різнотипних систем;
  • обмежена дальність окремих зразків;
  • дефіцит засобів артилерійської розвідки.

"Ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - наголосив головком ЗСУ.

Сирський зауважив, що артилерія за будь-яких умов продовжуватиме ефективно знищувати ворога та залишатиметься одним із головних факторів стримування російської агресії.

Нагадаємо, Сирський повідомив, що у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних км більше території, ніж втратили. Також українські військові вперше завдали ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу в Москві та Підмосков’ї.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про завершення розробки першої української плануючої авіабомби "Вирівнювач". Вона має бойову частину вагою близько 250 кг і призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога.

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Збройні сили України Ракети Олександр Сирський
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