Сирський поставив задачу створити ракети з ураженням до 2000 кілометрів

Головком ЗСУ Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військах та артилерії до 2030 року. Вона передбачає відмову від радянських систем та виробництво власних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського в Telegram .

"Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення", - підкреслив він.

За словами головкома, основу оснащення українських артилеристів у майбутньому має складати зброя вітчизняного виробництва.

Водночас зношені артилерійські системи радянських калібрів, які неможливо відремонтувати чи модернізувати, поступово виводитимуть з експлуатації.

"Передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння", - наголосив Сирський.

Виробництво далекобійних ракет

За словами генерала, окремим пріоритетом концепції є розвиток ракетного озброєння для ударів у глибокий тил противника. Для цього Україна планує завершити розробку та розпочати серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет.

"У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів", - зазначив Сирський.

Роль артилерії та виклики на фронті

Головком зазначив, що попри еволюцію тактики та стрімкий розвиток дронів і керованих авіабомб, артилерія залишається невіддільним елементом поля бою. Однак наразі її ефективність знижують кілька факторів:

критична залежність від постачання західних партнерів;

складна логістика через велику кількість різнотипних систем;

обмежена дальність окремих зразків;

дефіцит засобів артилерійської розвідки.

"Ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - наголосив головком ЗСУ.

Сирський зауважив, що артилерія за будь-яких умов продовжуватиме ефективно знищувати ворога та залишатиметься одним із головних факторів стримування російської агресії.