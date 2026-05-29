Коридор "Крим-Донецьк" у вогні: бійці ГУР показали, як знищують російську логістику

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

На відео бійці ГУР показали, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.

Зазначається, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

Раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" провів масштабну операцію у тимчасово окупованому Криму, під час якої були виведені з ладу два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ - "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков".

Також у період з лютого по квітень 2026 року бійцями ГУР була реалізована спецоперація зі знищення найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.