Коридор "Крим-Донецьк" у вогні: бійці ГУР показали, як знищують російську логістику

10:20 29.05.2026 Пт
Деякі ділянки траси перебувають під вогневим контролем ГУР
Коридор "Крим-Донецьк" у вогні: бійці ГУР показали, як знищують російську логістику Фото: ГУР показало удари по російській логістиці між Донецьком та Кримом (Getty Images)
Майстри підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР блокують сухопутний коридор "Крим-Донецьк" і спопеляють техніку російських загарбників у глибокому тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки.

На відео бійці ГУР показали, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

Раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" провів масштабну операцію у тимчасово окупованому Криму, під час якої були виведені з ладу два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ - "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков".

Також у період з лютого по квітень 2026 року бійцями ГУР була реалізована спецоперація зі знищення найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.

Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем