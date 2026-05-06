"Примари" ГУР атакували військові ешелони РФ у Криму (відео)

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

У ГУР заявили, що операцію провів спецпідрозділ "Примари". За даними розвідки, у квітні 2026 року українські спецпризначенці здійснили п’ять прицільних ударів по об’єктах залізничної логістики окупантів.

Під час операції були уражені локомотиви вантажних поїздів, які перевозили військову техніку та пальне для російської армії. Також під удар потрапила одна з цистерн.

У ГУР зазначили, що удари завдавалися безпосередньо під час руху ешелонів.

Українська розвідка також оприлюднила відео з кадрами ураження російських цілей у Криму.

"Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується. Збройна боротьба триває", - підсумували в розвідці.