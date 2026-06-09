Украина будет выпускать по России по 600 дронов и ракет, - Зеленский

Глава государства рассказал, что Украина отвечает на российские удары, однако пока не имеет такого же количества средств, как у врага.

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В то же время Зеленский пообещал, что Украина выйдет на производство такого количества ракет и дронов, которое позволит отвечать на атаки РФ в полной мере.

"Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет (в день, - ред.), то они почувствуют эту войну так, как чувствуем ее мы", - подчеркнул президент.

Фото: Зеленский обещает увеличение ударов по РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, операторы дронов ГУР продолжают блокировать сухопутный коридор между Крымом и Донецком, успешно уничтожая технику российских оккупантов даже в глубоком тылу.