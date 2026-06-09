RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина будет выпускать по России по 600 дронов и ракет, - Зеленский

17:52 09.06.2026 Вт
2 мин
Россияне получат ответ в полной мере на свои удары по украинцам
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Россияне будут чувствовать войну в Украине так же, как ее сейчас чувствуют все украинцы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Глава государства рассказал, что Украина отвечает на российские удары, однако пока не имеет такого же количества средств, как у врага.

Читайте также: Сырский поставил задачу создать ракеты с поражением до 2000 километров

В то же время Зеленский пообещал, что Украина выйдет на производство такого количества ракет и дронов, которое позволит отвечать на атаки РФ в полной мере.

"Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет (в день, - ред.), то они почувствуют эту войну так, как чувствуем ее мы", - подчеркнул президент.

Фото: Зеленский обещает увеличение ударов по РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, операторы дронов ГУР продолжают блокировать сухопутный коридор между Крымом и Донецком, успешно уничтожая технику российских оккупантов даже в глубоком тылу.

Отметим, до этого украинская разведка наносила удары по вражеским железнодорожным эшелонам в оккупированном Крыму, которые перевозили топливо, боеприпасы и бронетехнику.

Кроме того, министр обороны Михаил Федоров объявил о создании первой отечественной планирующей авиабомбы "Выравниватель". Оснащенная 250-килограммовой боевой частью, это оружие разработано специально для поражения объектов в глубоком тылу противника.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеРакетыДрони