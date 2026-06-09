Украина будет выпускать по России по 600 дронов и ракет, - Зеленский

Россияне будут чувствовать войну в Украине так же, как ее сейчас чувствуют все украинцы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Глава государства рассказал, что Украина отвечает на российские удары, однако пока не имеет такого же количества средств, как у врага.
В то же время Зеленский пообещал, что Украина выйдет на производство такого количества ракет и дронов, которое позволит отвечать на атаки РФ в полной мере.
"Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет (в день, - ред.), то они почувствуют эту войну так, как чувствуем ее мы", - подчеркнул президент.
Напомним, операторы дронов ГУР продолжают блокировать сухопутный коридор между Крымом и Донецком, успешно уничтожая технику российских оккупантов даже в глубоком тылу.
Отметим, до этого украинская разведка наносила удары по вражеским железнодорожным эшелонам в оккупированном Крыму, которые перевозили топливо, боеприпасы и бронетехнику.
Кроме того, министр обороны Михаил Федоров объявил о создании первой отечественной планирующей авиабомбы "Выравниватель". Оснащенная 250-килограммовой боевой частью, это оружие разработано специально для поражения объектов в глубоком тылу противника.