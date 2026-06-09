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Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - Зеленський

17:52 09.06.2026 Вт
2 хв
Росіяни отримають відповідь повною мірою на свої удари по українцях
aimg Валерій Ульяненко
Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
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Росіяни відчуватимуть війну в Україні так само, як її зараз відчувають всі українці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Глава держави розповів, що Україна відповідає на російські удари, проте наразі не має такої ж кількості засобів, як у ворога.

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Водночас Зеленський пообіцяв, що Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яке дозволить відповідати на атаки РФ повною мірою.

"Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет (на день, - ред.), то вони відчують цю війну так, як відчуваємо її ми", - наголосив президент.

Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - ЗеленськийФото: Зеленський обіцяє збільшення ударів по РФ (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, оператори дронів ГУР продовжують блокувати сухопутний коридор між Кримом та Донецьком, успішно знищуючи техніку російських окупантів навіть у глибокому тилу.

Зазначимо, до цього українська розвідка завдавала ударів по ворожих залізничних ешелонах в окупованому Криму, які перевозили пальне, боєприпаси та бронетехніку.

Крім того, міністр оборони Михайло Федоров оголосив про створення першої вітчизняної плануючої авіабомби "Вирівнювач". Оснащена 250-кілограмовою бойовою частиною, ця зброя розроблена спеціально для ураження об'єктів у глибокому тилу противника.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні Ракети Дрони
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