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Украина будет выпускать по России по 600 дронов и ракет, - Зеленский

17:52 09.06.2026 Вт
2 мин
Россияне получат ответ в полной мере на свои удары по украинцам
aimg Валерий Ульяненко
Украина будет выпускать по России по 600 дронов и ракет, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россияне будут чувствовать войну в Украине так же, как ее сейчас чувствуют все украинцы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Глава государства рассказал, что Украина отвечает на российские удары, однако пока не имеет такого же количества средств, как у врага.

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В то же время Зеленский пообещал, что Украина выйдет на производство такого количества ракет и дронов, которое позволит отвечать на атаки РФ в полной мере.

"Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет (в день, - ред.), то они почувствуют эту войну так, как чувствуем ее мы", - подчеркнул президент.

Украина будет выпускать по России по 600 дронов и ракет, - ЗеленскийФото: Зеленский обещает увеличение ударов по РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, операторы дронов ГУР продолжают блокировать сухопутный коридор между Крымом и Донецком, успешно уничтожая технику российских оккупантов даже в глубоком тылу.

Отметим, до этого украинская разведка наносила удары по вражеским железнодорожным эшелонам в оккупированном Крыму, которые перевозили топливо, боеприпасы и бронетехнику.

Кроме того, министр обороны Михаил Федоров объявил о создании первой отечественной планирующей авиабомбы "Выравниватель". Оснащенная 250-килограммовой боевой частью, это оружие разработано специально для поражения объектов в глубоком тылу противника.

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