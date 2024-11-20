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В Україні відновило роботу посольство США

Київ, Середа 20 листопада 2024 23:37
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В Україні відновило роботу посольство США Фото: посольство США відновило роботу у Києві (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні у Києві відновило свою роботу. Установа продовжує працювати після тимчасового призупинення сьогодні 20 листопада, через загрозу обстрілів з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського посольства.

В заяві посольства США в Києві зазначається, що воно тимчасово змінило режим своєї роботи 20 листопада "через повідомлення про високоймовірну повітряну атаку".

Наразі американське посольство "залишається відкритим і продовжує працювати".

Також в установі закликали усіх громадян США дотримуватися інструкцій місцевої влади у разі оголошення повітряної тривоги, та "негайно шукати укриття після отримання відповідного попередження".

Тимчасове призупинення роботи посольства США в Україні

Раніше повідомлялося, що у середу, 20 листопада, посольство США в Україні повідомило про призупинку своєї роботи у зв'язку з можливістю російської масованої повітряної атаки.

Пізніше джерело РБК-Україна в американському посольстві зазначило, що призупинення роботи установи у Києві пов'язане із загрозою саме комбінованої атаки, а не ядерною риторикою Росії.

До слова, окрім американського посольства, про тимчасове закриття своїх установ у Києві також оголосили Іспанія, Італія та Греція. І також пояснили це загрозою російських атак.

Це відбувалося на тлі поширення в мережі чуток про нібито плани РФ завдати "особливо масованого" удару по Україні 20 листопада. Такі повідомлення в інтернеті, начебто від української військової розвідки, спростувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Додамо, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на розповсюдження в Україні повідомлень про загрозу серйозної атаки з боку окупантів. Глава держави наголосив, що такі панічні повідомлення лише допомагають країні-агресору Росії.

Крім того, МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".

Вже ввечері спікер Державного департаменту Штатів Метью Міллер заявив, що посольство США в Україні, ймовірно, вже завтра, 21 листопада, відновить роботу. Американський чиновник додав, що співробітники дипломатичного представництва повернуться на робочі місця.

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