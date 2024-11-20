Лише допомагає РФ. Зеленський відреагував на нагнітання паніки навколо обстрілів
В Україні сьогодні розповсюджували повідомлення про загрозу серйозної атаки росіян. Такі панічні повідомлення лише допомагають Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він нагадав, що з початку повномасштабної війни Україна пройшла багато жорстоких та підлих ударів Росії. Тому на повітряну тривогу необхідно завжди звертати увагу.
Як додав Зеленський, Україна має божевільного сусіда, він залишається таким як 24 лютого, так і на тисячний день війни.
"Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - все це тільки Росії ж і допомагає", - підкреслив президент.
Він закликав українців дбати про те, щоб ніхто не міг використати їхні емоції у своїх власних інтересах.
Повідомлення посольств та мережі
Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, посольство США попередило, що є загроза "серйозної атаки" на Україну. На цьому тлі воно призупинило роботу.
Роботу сьогодні призупинили посольства ще кількох країн. Причина залишалася такою самою, як і у випадку з американським.
Після цього в мережі з'явилися повідомлення про те, що росіяни нібито готуються запустити експериментальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж".
Також Telegram-канали поширювали чутки про плани РФ завдати "особливо масованого" удару по Україні вже сьогодні, 20 листопада. Їх спростувало Головне управління розвідки Міноборони України.
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