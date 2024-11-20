Посольство США у Києві закрили через загрозу атаки, а не ядерної риторики РФ, - джерела

Закриття посольства Сполучених Штатів у Києві пов'язане із загрозою комбінованої атаки, а не ядерною риторикою Росії.

Про це заявило джерело РБК-Україна в посольстві США в Україні.

На уточнювальне запитання про те, чи пов'язане закриття посольства із заявою Росії про зниження нею порога для завдання ядерного удару, співрозмовник відповів: "Ні. Закриття посольства пов'язане з триваючими загрозами повітряних атак".

"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно зі зростаючою можливою загрозою комбінованої атаки з використанням безпілотників і ракет, як це трапилося нещодавно", - заявило джерело.

Попередження про атаку на Україну

Посольство США у Києві попередило про можливі обстріли України 20 листопада. У зв'язку з цим дипмісія тимчасово закрита, а співробітникам рекомендовано залишатися в укритті.

Про тимчасове закриття своїх посольств у Києві також оголосили Іспанія та Італія, пославшись на погрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Росія протягом кількох місяців накопичувала запаси ракет для завдання серії ударів по Україні.

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