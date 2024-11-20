Реальна загроза чи ІПСО? Що відомо про "серйозну атаку" та закриття посольств в Україні

Про загрозу "серйозної атаки" на Україну сьогодні повідомило посольство США, призупинивши роботу на день. Пізніше в соцмережах з'явилися пости про загрозу обстрілу, які військова розвідка називає ІПСО, а МЗС розцінило повідомлення партнерів як інформаційне нагнітання.

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Які посольства закрилися і з якої причини

Зранку посольство США випустило попередження для американських громадян в Україні. Повідомлялося про отримання "конкретної інформації" про потенційно масштабну повітряну атаку 20 листопада.

"В якості запобіжного заходу посольство буде закрито, а співробітникам посольства дано вказівки знайти укриття на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Також рекомендувалося стежити за інформацією в українських ЗМІ та заздалегідь визначити місця укриттів на випадок повітряної тривоги. А у разі надзвичайної ситуації слідувати вказівкам місцевих органів.

Як повідомило іспанське агентство EFE, через можливу велику повітряну атаку на Київ закрилося посольство Іспанії. Слідом закрилося посольство Греції, а посольство Італії поширило оголошення про те, що робота триває, але сьогодні воно буде закритим для публіки.

Відповідно, своїм громадянам вони також порекомендували дотримуватись заходів безпеки, реагувати на тривоги, спускатися в укриття та уникати поїздок. А посольство Казахстану просить розглянути варіант залишити Україну чи хоча б території, наближені до місць бойових дій.

Тим часом посольства Великобританії та Польщі залишаються відкритими. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що це один із проявів солідарності з Україною "незважаючи на підвищений напад Росії на Київ". Посольство Німеччини відкрито в "обмеженому режимі", але доступне для роботи з німецькими громадянами.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що попередження є цілком обґрунтованим. З урахуванням інформації про накопичення ракетних запасів у Росії.

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики... Це потрібно розуміти і завжди пам'ятати, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги", – написав він у Telegram і додав, що ворожі носії перебувають у стані готовності.

Ближче до 14:00 було оголошено повітряну тривогу для північних та частини центральних та західних регіонів України. Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку для Києва, Київської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

Моніторингові канали писали про дві швидкісні цілі у напрямку Київської області. Але обидві "локаційно втрачені". Про якісь вибухи не повідомлялося і о 14:20 оголосили відбій тривоги.

Чому заговорили про російську ракету РС-26 "Рубеж"

На тлі ранкової "паніки" кілька Telegram-каналів написали, що Росія нібито може вдарити експериментальною ракетою РС-26 "Рубеж". Причому уточнювалося, що запуск нібито може відбутися з полігону Капустін Яр в Астраханській області, від якого до лінії фронту в Україні менше ніж 600 км.

Ймовірно, джерелом став канал Strategic Control, який спеціалізується на так званій OSINT-розвідці шляхом прослуховування радіочастот та моніторингу російської стратегічної авіації. І ймовірність застосування "Рубежу" пов'язана з можливою відповіддю на удари балістичними ракетами ATACMS по великому арсеналу в Брянській області.

Проте осінтери уточнили, що вся ця інформація може виявитися не більш ніж спробою Кремля чинити психологічний тиск та показати силу західним партнерам України.

РС-26 "Рубеж" - російський проект рухомого ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою. Ця ракета може оснащуватися термоядерною бойовою частиною.

Подробиць про "Рубеж" мало. Відомо про успішні випробування у першій половині 2010-х, а також про те, що у 2018 році її виключили з державної ракетної програми до 2027 року. Імовірно, вона може долати відстані до 6000 км та нести чотири боєголовки загальною потужністю 1,2 Мт у тротиловому еквіваленті.

Реальний статус на сьогодні невідомий, зазначає український профільний ресурс Defense Express. Але звертає увагу на те, що влітку у Кремлі погрожували поновити виробництво ракет середньої дальності. У випадку з "Рубежом" не йдеться про якусь унікальну ракету, вона є варіантом відомого "Тополя-М" і Москва напевно має всі можливості, щоб розгорнути виробництво РС-26.

Детальніше читайте у матеріалі "Нова балістика? Що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж" і чому про неї заговорили".

Чи реальна загроза "особливої атаки"

Що стосується "конкретної інформації про потенційно масштабну повітряну атаку", РБК-Україна зверталося за коментарями до військових та силових структур. Там зазначили, що на даний момент жодної інформації немає.

Але співрозмовники уточнили, що ризик ворожих атак завжди зберігається. Тому українцям радять не ігнорувати повітряні тривоги та спускатися в укриття.

Джерело РБК-Україна в посольстві США заявило, що закриття не пов'язане з оновленням російської ядерної доктрини та погрозами зниження порога для нанесення ядерного удару.

"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включаючи можливу загрозу комбінованої атаки з використанням безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно (вочевидь мається на увазі масований удар 17 листопада, - ред.)", - сказав він.

За словами політолога, аналітика Центру масштабування технологічних рішень Максима Несвітайлова, про якісь масштабні атаки рідко відомо наперед.

"Я думаю, це інструмент психологічного тиску. Буквально кілька днів тому була масована ракетно-дронова атака. І, як ми бачили, посольства не закривалися, ніхто не попереджав", - розповів він у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Як вважає співрозмовник, тиск більшою мірою спрямований на європейські країни, щоб вони не давали дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії і, можливо, налаштувати їх на паніку.

"Навіть якщо цей обстріл сьогодні трапиться, хоча з урахуванням "анонсу" та підготовки Збройних сил України, не факт, що це взагалі відбудеться. Але, наприклад, якщо це станеться, я собі слабко уявляю, чим це може особливо відрізнятись від усіх попередніх масованих ракетних обстрілів, які Росія проводить регулярно", - додав Несвітайлов.

Головне управління розвідки Міноборони України каже, що всі повідомлення про нібито особливо масований удар по містах 20 листопада - це російська інформаційно-психологічна атака.

"Дане повідомлення - фейк... Закликаємо довіряти інформації тільки з офіційних ресурсів і від прес-секретарів ГУР МО... Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватися панічним настроям", - заявили в ГУР.

До свого поста розвідка прикріпила скрін повідомлення, в якому з посиланням на ГУР йдеться про нібито загрозу масованої атаки після 14:30 дронами та ракетами різної потужності по енергетичних, газорозподільних вузлах та стратегічних цивільних об'єктах.

Українське МЗС відреагувало на тимчасовий перехід деяких посольств на дистанційну роботу і заявило, що перебуває в контакті з партнерами щодо потенційних загроз. Але наголошує, що загроза обстрілів є актуальною з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Вважаємо, що для партнерів було б правильно реагувати в 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання. Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги і слідувати до укриття в у разі небезпеки", - додали в МЗС.

При підготовці тексту використовувалися: повідомлення західних посольств в Україні, заява керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, публікація прес-служби Головного управління розвідки Міноборони, МЗС України, коментар політолога, аналітика Центру масштабування технологічних рішень Максима Несвітайлова для YouTube-каналу РБК-Україна.