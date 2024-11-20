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Повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні - фейк, - ГУР

Середа 20 листопада 2024 14:40
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Повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні - фейк, - ГУР Ілюстративне фото (armyinfo)
Автор: Валерія Поліщук

Російські пропагандисти поширюють через месенджери та соціальні мережі фейкові повідомлення нібито від імені Головного управління розвідки України (ГУР). У них йдеться про "особливо масований" ракетно-бомбовий удар по українських містах, який начебто має відбутися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

"Дане повідомлення - фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Росія, не маючи можливості підкорити українців силою, намагається залякати населення і створити паніку, застосовуючи психологічний тиск.

"Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - закликали в ГУР.

Повідомлення про загрозу &quot;особливо масованого&quot; ракетного удару по Україні - фейк, - ГУР

Попередження про атаку на Україну

Посольство США у Києві попередило про можливі обстріли України 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово закрите, а співробітникам рекомендовано залишатися в укритті.

Також посольства у Києві закрили Іспанія та Італія, пославшись на загрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Росія протягом кількох місяців накопичувала запаси ракет для завдання серії ударів по Україні.

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