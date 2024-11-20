Повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні - фейк, - ГУР
Російські пропагандисти поширюють через месенджери та соціальні мережі фейкові повідомлення нібито від імені Головного управління розвідки України (ГУР). У них йдеться про "особливо масований" ракетно-бомбовий удар по українських містах, який начебто має відбутися сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.
"Дане повідомлення - фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що Росія, не маючи можливості підкорити українців силою, намагається залякати населення і створити паніку, застосовуючи психологічний тиск.
"Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - закликали в ГУР.
Попередження про атаку на Україну
Посольство США у Києві попередило про можливі обстріли України 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово закрите, а співробітникам рекомендовано залишатися в укритті.
Також посольства у Києві закрили Іспанія та Італія, пославшись на загрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Росія протягом кількох місяців накопичувала запаси ракет для завдання серії ударів по Україні.
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