Інформаційне нагнітання. МЗС засудило закриття посольств у Києві

Загроза обстрілу з боку Російської Федерації (РФ) є щоденною реальністю для українців. Повідомлення про призупинення робот посольств у Києві через "загрозу безпеці" є інформаційним нагнітанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"МЗС перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз. Нагадуємо, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів", - додає МЗС.

Як відзначає відомство, у цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російського обстрілу актуальна, як й у попередні тисячу днів. У зв'язку з цим, партнерам вартувало б реагувати відповідно, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання.

"Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки - як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу", - додало МЗС.

Ризик масованого обстрілу

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило про отримання конкретної інформації щодо можливого масштабного повітряного удару по території країни. У зв'язку з цим установу тимчасово закрили, а громадянам надали рекомендації щодо безпеки.

Згодом стало відомо про тимчасове припинення роботи посольств Італії, Іспанії та Греції в Україні. Ці дипломатичні представництва також посилаються на підвищений ризик повітряних атак і рекомендують своїм громадянам вживати необхідних заходів безпеки.