В Украине возобновило работу посольство США
Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине возобновило свою работу. Учреждение продолжает работать после временной приостановки сегодня, 20 ноября, из-за угрозы обстрелов со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского посольства.
В заявлении посольства США в Киеве отмечается, что оно временно изменило режим своей работы 20 ноября "из-за сообщения о высокой вероятности воздушной атаки".
В настоящее время американское посольство "остается открытым и продолжает работать".
Также в учреждении призвали всех граждан США соблюдать инструкции местных властей в случае объявления воздушной тревоги, и "немедленно искать укрытие после получения соответствующего предупреждения".
Временная приостановка работы посольства США в Украине
Ранее сообщалось, что в среду, 20 ноября, посольство США в Украине сообщило о приостановке своей работы в связи с возможностью российской массированной воздушной атаки.
Позже источник РБК-Украина в американском посольстве отметил, что приостановка работы учреждения в Киеве связана с угрозой именно комбинированной атаки, а не ядерной риторикой России.
Кстати, кроме американского посольства, о временном закрытии своих учреждений в Киеве также объявили Испания, Италия и Греция. И тоже объяснили это угрозой российских атак.
Это происходило на фоне распространения в сети слухов о якобы планах РФ нанести "особо массированный" удар по Украине 20 ноября. Такие сообщения в интернете, будто бы от украинской военной разведки, опровергло Главное управление разведки Минобороны Украины.
Добавим, в вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на распространение в Украине сообщений об угрозе серьезной атаки со стороны оккупантов. Глава государства подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.
Кроме того, МИД Украины осудило закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".
Уже вечером спикер Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер заявил, что посольство США в Украине, вероятно, уже завтра, 21 ноября, возобновит работу. Американский чиновник добавил, что сотрудники дипломатического представительства вернутся на рабочие места.
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