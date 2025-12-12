В Україні стався землетрус: що відомо

У Чортківському районі Тернопільської області зафіксували землетрус магнітудою 2,9. Підземні поштовхи сталися ввечері 11 грудня, їх відчули місцеві жителі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю ДКА.

Землетрус зареєстрували у четвер, 11 грудня, о 21.33. За офіційними даними, епіцентр землетрусу розташовувався у Мельнице-Подільській громаді Чортківського району. Глибина залягання джерела становила 3 кілометри, а магнітуда - 2,9 за шкалою Ріхтера.

Такі підземні коливання відносять до категорії відчутних - їх можуть помітити люди, однак вони зазвичай не несуть небезпеки.

Як наголошується, станом на зараз повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Фото: землетрус зафіксували у Чортківському районі Тернопільської області (скриншот з сайту ГЦСК)

Фахівці додають, що для уточнення параметрів підземних поштовхів громадян, які могли щось відчути, просять залишити повідомлення на офіційному сайті ГЦСК.