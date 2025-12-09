ua en ru
На Закарпатті стався землетрус: де саме та наскільки сильними були поштовхи (карта)

Вівторок 09 грудня 2025 12:22
На Закарпатті стався землетрус: де саме та наскільки сильними були поштовхи (карта) Фото: В Україні зафіксували землетрус (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Закарпатській області в ніч на 8 грудня зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера). Поштовхи належать до категорії невідчутних.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю ДКА.

Землетрус зареєстрували о 03:05 у районі села Холмовець Берегівського району Закарпатської області на глибині 8 кілометрів. За класифікацією сейсмологів, така активність не відчувається людьми та не становить загрози.

На Закарпатті стався землетрус: де саме та наскільки сильними були поштовхи (карта)
Землетрус зафіксували у районі села Холмовець на Закарпатті (скриншот з сайту ГЦСК)

Фахівці додають, що для уточнення параметрів підземних поштовхів громадян, які могли щось відчути, просять залишити повідомлення на офіційному сайті ГЦСК.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, в Україні періодично стаються слабкі землетруси. Найчастіше сейсмологи їх фіксують у гірських регіонах нашої країни.

Так, у Чернівецькій області ввечері 27 жовтня зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,4 на глибині 3 км - він належить до невідчутних і не становив загрози. Епіцентр розташовувався поблизу села Білоусівка.

Раніше, 13 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 на глибині 3 км. Поштовхи сталися поблизу селища Конятин і належать до категорії ледве відчутних. Фахівці нагадують, що це вже не перший незначний землетрус останнім часом.

Цьогоріч підземну активність фіксували й на Полтавщині. 1 лютого 2025 року мешканці Полтави у соцмережах скаржилися на відчутні поштовхи, особливо на верхніх поверхах будинків. Згодом у Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що неподалік міста зафіксували землетрус магнітудою 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

