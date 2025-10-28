ua en ru
В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта)

Вівторок 28 жовтня 2025 10:26
UA EN RU
В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта) Вчора ввечері в Україні зафіксували землетрус (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Ввечері понеділка, 27 жовтня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Що відомо про зафіксований в Україні землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 27 жовтня 2025 року було зареєстровано о 20:30:36 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 3 км. А його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 1,4.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - наголосили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

  • 48,55 пн.ш. (широта);
  • 27,37 сх.д. (довгота).

В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта)Параметри зафіксованого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку неподалік села Білоусівка у Сокирянській територіальній громаді Дністровського району Чернівецької області.

В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта)Джерело землетрусу неподалік села Білоусівка (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України з Молдовою.

В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта)Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Куди звертатись українцям у разі землетрусу

Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали громадян залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи - якщо хтось десь відчув землетрус.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили українцям.

Варто зазначити, що, магнітуда землетрусу - це умовна величина, що характеризує енергію, яка виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.

Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.

Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

Водночас у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.

Необхідно пам'ятати також і про те, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні (які залежать від багатьох факторів, і в першу чергу, від глибини джерела).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у турецькій провінції Баликесир 27 жовтня стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі, Ізмірі, Бурсі та низці сусідніх регіонів.

Тим часом через землетрус магнітудою 7,4 біля південно-східного узбережжя Філіппін, у регіоні було оголошено загрозу цунамі.

Крім того, ми пояснювали, чи може Москва піти під землю через землетрус і що загрожує РФ.

Читайте також, чи загрожують Україні руйнівні землетруси і які регіони - в найбільшій небезпеці.

