В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта)

Ввечері понеділка, 27 жовтня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Що відомо про зафіксований в Україні землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 27 жовтня 2025 року було зареєстровано о 20:30:36 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 3 км. А його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 1,4.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - наголосили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

48,55 пн.ш. (широта);

27,37 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку неподалік села Білоусівка у Сокирянській територіальній громаді Дністровського району Чернівецької області.

Джерело землетрусу неподалік села Білоусівка (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України з Молдовою.

Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Куди звертатись українцям у разі землетрусу

Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали громадян залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи - якщо хтось десь відчув землетрус.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили українцям.

Варто зазначити, що, магнітуда землетрусу - це умовна величина, що характеризує енергію, яка виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.

Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.

Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

Водночас у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.

Необхідно пам'ятати також і про те, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні (які залежать від багатьох факторів, і в першу чергу, від глибини джерела).