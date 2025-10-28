В Україні зафіксували землетрус: якою була сила поштовхів і де епіцентр (карта)
Ввечері понеділка, 27 жовтня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Чернівецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Що відомо про зафіксований в Україні землетрус
Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 27 жовтня 2025 року було зареєстровано о 20:30:36 за київським часом.
Уточнюється, що він стався на глибині 3 км. А його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 1,4.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - наголосили експерти Головного центру спеціального контролю.
Координати джерела підземних поштовхів:
- 48,55 пн.ш. (широта);
- 27,37 сх.д. (довгота).
Параметри зафіксованого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)
Йдеться про ділянку неподалік села Білоусівка у Сокирянській територіальній громаді Дністровського району Чернівецької області.
Джерело землетрусу неподалік села Білоусівка (карта: gcsk.gov.ua)
Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України з Молдовою.
Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)
Куди звертатись українцям у разі землетрусу
Спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали громадян залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи - якщо хтось десь відчув землетрус.
"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили українцям.
Варто зазначити, що, магнітуда землетрусу - це умовна величина, що характеризує енергію, яка виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.
Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.
Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.
Водночас у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.
Необхідно пам'ятати також і про те, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні (які залежать від багатьох факторів, і в першу чергу, від глибини джерела).
