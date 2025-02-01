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У Полтаві відчули землетрус, - "Суспільне"

Полтава, Субота 01 лютого 2025 19:13
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У Полтаві відчули землетрус, - "Суспільне" Фото: у Полтаві ввечері 1 лютого відчули землетрус (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Сьогодні ввечері в Полтаві відчули землетрус. Офіційної інформації наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Даних про можливі наслідки поки не надходило. Також невідомо, якої потужності були підземні поштовхи.

Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у деяких хиталися меблі.

Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.

За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, у жовтні фіксувався землетрус у Чернівецькій області. Епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів, магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело знаходилося недалеко від селища Ломачинці Дністровського району. До цього землетрус у цьому районі стався в листопаді 2023 року.

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