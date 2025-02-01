У Полтаві відчули землетрус, - "Суспільне"
Сьогодні ввечері в Полтаві відчули землетрус. Офіційної інформації наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Даних про можливі наслідки поки не надходило. Також невідомо, якої потужності були підземні поштовхи.
Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у деяких хиталися меблі.
Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.
За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, у жовтні фіксувався землетрус у Чернівецькій області. Епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів, магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело знаходилося недалеко від селища Ломачинці Дністровського району. До цього землетрус у цьому районі стався в листопаді 2023 року.
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