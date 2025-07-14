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У Карпатах стався землетрус

Понеділок 14 липня 2025 14:11
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У Карпатах стався землетрус Ілюстративне фото: у Карпатах стався землетрус (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Землетрус магнітудою 2,6 стався у неділю, 13 липня, у Чернівецькій області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю ДКА.

Землетрус було зафіксовано о 11:46:10 поблизу селища Конятин на Буковині. Джерело землетрусу знаходилося на глибині 3 кілометрів.

За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних.
У Карпатах стався землетрус

Нагадаємо, у ніч на 1 липня у Полтавській області поблизу села Карпусі, що в близько 10 кілометрах від обласного центру, стався землетрус магнітудою 3,1 бали.

Землетруси в Україні

В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно в Карпатському регіоні. Один із таких випадків стався 31 травня 2025 року - Головний центр спеціального контролю зафіксував два підземні поштовхи на Закарпатті.

Обидва землетруси мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера та відбулися на глибині 5 км. Епіцентр знаходився поблизу одного з сіл у Богданській громаді Рахівського району.

Раніше, у березні цього ж року, сейсмічна активність спостерігалася також у Тернопільській області.

Раніше, 1 лютого, жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків. У Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.

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