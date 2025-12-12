В Украине произошло землетрясение: что известно
В Чертковском районе Тернопольской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Подземные толчки произошли вечером 11 декабря, их почувствовали местные жители.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля ГКА.
Землетрясение зарегистрировали в четверг, 11 декабря, в 21.33. По официальным данным, эпицентр землетрясения располагался в Мельнице-Подольской общине Чертковского района. Глубина залегания источника составляла 3 километра, а магнитуда - 2,9 по шкале Рихтера.
Такие подземные колебания относят к категории ощутимых - их могут заметить люди, однако они обычно не несут опасности.
Как отмечается, по состоянию на сейчас сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Фото: землетрясение зафиксировали в Чертковском районе Тернопольской области (скриншот с сайта ГЦСК)
Специалисты добавляют, что для уточнения параметров подземных толчков граждан, которые могли что-то почувствовать, просят оставить сообщение на официальном сайте ГЦСК.
Землетрясения в Украине
Напомним, в Украине периодически происходят слабые землетрясения. Чаще всего сейсмологи их фиксируют в горных регионах страны.
В частности, в ночь на 8 декабря в Закарпатской области зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера). Оно относилось к категории неощутимых.
Ранее в Черновицкой области зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 1,4 на глубине 3 км - оно относится к неощутимым и не представляло угрозы. Эпицентр располагался вблизи села Белоусовка.
Перед тем, 13 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 на глубине 3 км. Толчки произошли вблизи поселка Конятин и относятся к категории еле ощутимых. Специалисты напоминают, что это уже не первое незначительное землетрясение в последнее время.
В этом году подземную активность фиксировали и на Полтавщине. 1 февраля 2025 года жители Полтавы в соцсетях жаловались на ощутимые толчки, особенно на верхних этажах домов. Впоследствии в Главном центре специального контроля подтвердили, что недалеко от города зафиксировали землетрясение магнитудой 3,67 балла по шкале Рихтера.