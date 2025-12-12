В Украине произошло землетрясение: что известно

В Чертковском районе Тернопольской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Подземные толчки произошли вечером 11 декабря, их почувствовали местные жители.

Как сообщает РБК-Украина , об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля ГКА.

Землетрясение зарегистрировали в четверг, 11 декабря, в 21.33. По официальным данным, эпицентр землетрясения располагался в Мельнице-Подольской общине Чертковского района. Глубина залегания источника составляла 3 километра, а магнитуда - 2,9 по шкале Рихтера.

Такие подземные колебания относят к категории ощутимых - их могут заметить люди, однако они обычно не несут опасности.

Как отмечается, по состоянию на сейчас сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Фото: землетрясение зафиксировали в Чертковском районе Тернопольской области (скриншот с сайта ГЦСК)

Специалисты добавляют, что для уточнения параметров подземных толчков граждан, которые могли что-то почувствовать, просят оставить сообщение на официальном сайте ГЦСК.