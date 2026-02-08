В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили

Землетруси в Україні

Нагадаємо, що це вже не перший землетрус в Україні у 2026 році. Враховуючи сьогоднішній інцидент, їх було щонайменше сім від від початку року.

Зокрема, 4 лютого підземні поштовхи стались на території Чернівецької області. Їх зафіксували в Дніпровському районі Сокирянської територіальної громади о 23:44. Землетрус стався на глибині 3 км, а його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 1,7.

Також ми писали, що 2 лютого в Україні стався землетрус магнітною 4,8 бала, через що поштовхи відчули у південно-східних областях України та в Криму. Епіцентр знаходився за 78 км на північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від міста Щолкіно, на глибині 10 км.

Окрім того, ми інформували, що в Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму. Сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.