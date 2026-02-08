В Украине произошло очередное землетрясение: где и какой силы

Землетрясения в Украине

Напомним, что это уже не первое землетрясение в Украине в 2026 году. Учитывая сегодняшний инцидент, их было по меньшей мере семь с начала года.

В частности, 4 февраля подземные толчки произошли на территории Черновицкой области. Их зафиксировали в Днепровском районе Сокирянской территориальной общины в 23:44. Землетрясение произошло на глубине 3 км, а его магнитуда по шкале Рихтера составляла 1,7.

Также мы писали, что 2 февраля в Украине произошло землетрясение магнитной 4,8 балла, из-за чего толчки почувствовали в юго-восточных областях Украины и в Крыму. Эпицентр находился в 78 км к северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от города Щелкино, на глубине 10 км.

Кроме того, мы информировали, что в Украине сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения в Крыму. Сейсмологи ожидают повторения мощных толчков интенсивностью до 7 баллов уже к 2027 году.