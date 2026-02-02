ua en ru
"Будинки захиталися": Землетрус з моря відчули у кількох областях України

Керч, Понеділок 02 лютого 2026 12:48
UA EN RU
Фото: в Україні стався землетрус в Азовському морі (Facebook)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Поштовхи відчули у південно-східних областях України та Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Сьогодні, 2 лютого 2026 року, у Криму та на південно-східній частині України відчули землетрус. Магнітуда підземних поштовхів на півострові склала 4,8 бала, а епіцентр знаходився на глибині 10 км.

Землетрус, як показують мапи сейсмологів, стався у Азовському морі.

За даними сейсмологів, землетрус стався приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від міста Щолкіно. Поштовхи були зафіксовані о 11:47 за місцевим часом.



Мапа: епіцентр землетрусу показали сейсмологи EMSC

За класифікацією землетрусів, магнітуда яких становить від 4,0 до 4,9 бала, відноситься до легких (шкала Ріхтера). Він помітний людям у будинках, можуть хитатися підвіконня, люстри, посуд; серйозних руйнувань при такому землетрусі зазвичай немає.

При цьому Головний центр спеціального контролю за шкалою Ріхтера оцінює його у 5,1 бала (район півострова Крим). За класифікацією, цей землетрус відноситься до сильно помірних.

&quot;Будинки захиталися&quot;: Землетрус з моря відчули у кількох областях України

Місцеві ЗМІ пишуть, що підземні поштовхи відчули жителі Запоріжжя. Зокрема у багатоповерхових будинках.

Також, попередньо, коливання були відчутні й в Дніпрі та на Донеччині.

Нагадаємо, що 19 січня землетрус фіксували на території Хмельницької області.

Найсильніший землетрус цього року відчули на Закарпатті.

А в Чернівецькій області в середині грудня підземні поштовхи сталися магнітудою (за шкалою Ріхтера) 2,2 бала.

