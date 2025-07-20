ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Землетрус століття: в якому регіоні України очікують поштовхи до 7 балів

Неділя 20 липня 2025 16:30
UA EN RU
Землетрус століття: в якому регіоні України очікують поштовхи до 7 балів Фото: Науковці попереджають про ймовірний землетрус в Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

В Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму. Сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

Що прогнозують сейсмологи

За словами вченого, найсильніший землетрус в історії України стався у 1927 році в Криму. Тоді було зруйновано 70% Ялти, а потужність поштовхів сягала 7 балів.

"У сейсміці є поняття сторічного терміну. Такі події, як правило, повторюються кожні 100 років плюс-мінус кілька років. Отже, очікування по Криму досить серйозні", - пояснює Гринь.

Сейсмологи вважають, що потужні підземні поштовхи можуть знову накрити півострів уже до 2027 року.

Чи варто боятися інших регіонів

Також землетруси в Україні можуть відчуватися через активність у зоні Вранча - це гірський регіон у Румунії, звідки йшли хвилі в березні 1977 року. Тоді потужність в епіцентрі сягнула 7,4 бала, а в Києві поштовхи відчувалися на рівні 5 балів.

"Хиталися будинки, люди виходили на вулиці. Думали, що це ядерна війна", - згадує експерт.

Однак серйозних руйнувань тоді не було.

Як розпізнати слабкий землетрус

Поштовхи силою 2-4 бали не несуть небезпеки. Вони можуть викликати лише легке дзеленчання скла, хитання меблів або листя на рослинах.

Сейсмічна активність в Україні хоч і нечаста, але може бути небезпечною в окремих регіонах. Сценарій "землетрусу століття" цілком реальний для Криму, що потребує уваги і готовності до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше 5 землетрусів, але всі вони були слабкими. Більшість території країни - сейсмічно стабільна, хоча окремі регіони, зокрема Крим, Карпати, Одещина й Чернівці, можуть відчувати поштовхи до 7 балів. Причина - близькість до румунської зони Вранча.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні радянські будинки здатні витримати землетруси лише до 5 балів, тоді як сучасні - до 6-7. Проте сейсмічна небезпека часто недооцінюється через узагальнені зони. Науковець Дмитро Гринь пояснив, що старі норми застаріли, а будівлі з радянських часів уже "втомлені" і можуть не витримати навіть помірних поштовхів. Особливу увагу потрібно приділяти об'єктам критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАН Украины
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні