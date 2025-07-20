Землетрус століття: в якому регіоні України очікують поштовхи до 7 балів

В Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму. Сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

Що прогнозують сейсмологи

За словами вченого, найсильніший землетрус в історії України стався у 1927 році в Криму. Тоді було зруйновано 70% Ялти, а потужність поштовхів сягала 7 балів.

"У сейсміці є поняття сторічного терміну. Такі події, як правило, повторюються кожні 100 років плюс-мінус кілька років. Отже, очікування по Криму досить серйозні", - пояснює Гринь.

Сейсмологи вважають, що потужні підземні поштовхи можуть знову накрити півострів уже до 2027 року.

Чи варто боятися інших регіонів

Також землетруси в Україні можуть відчуватися через активність у зоні Вранча - це гірський регіон у Румунії, звідки йшли хвилі в березні 1977 року. Тоді потужність в епіцентрі сягнула 7,4 бала, а в Києві поштовхи відчувалися на рівні 5 балів.

"Хиталися будинки, люди виходили на вулиці. Думали, що це ядерна війна", - згадує експерт.

Однак серйозних руйнувань тоді не було.

Як розпізнати слабкий землетрус

Поштовхи силою 2-4 бали не несуть небезпеки. Вони можуть викликати лише легке дзеленчання скла, хитання меблів або листя на рослинах.

Сейсмічна активність в Україні хоч і нечаста, але може бути небезпечною в окремих регіонах. Сценарій "землетрусу століття" цілком реальний для Криму, що потребує уваги і готовності до надзвичайних ситуацій.