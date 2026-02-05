ua en ru
Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрус

Четвер 05 лютого 2026 15:44
Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрус У Чернівецькій області України зафіксували підземні поштовхи (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Пізно ввечері середи, 4 лютого, в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались на території Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

О котрій годині й де саме стався землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 04 лютого 2026 року було зареєстровано о 23:44:36 за київським часом.

Зазначається, що він стався на глибині 3 км, а його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - уточнили спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

  • 48,49 пн.ш. (широта);
  • 27,43 сх.д. (довгота).

Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрусПараметри зафіксованого 4 лютого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку в Дністровському районі Чернівецької області - в межах Сокирянської територіальної громади.

Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрусДжерело землетрусу, що стався 4 лютого (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована зовсім недалеко від кордону України зі Молдовою.

Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрусМісцерозташування джерела землетрусу на кордоні (карта: gcsk.gov.ua)

Скільки землетрусів сталось в Україні від початку року

Згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже п'ять землетрусів:

  • 11 січня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера);
  • 19 січня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера);
  • 20 січня - в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера);
  • 2 лютого - з Азовського моря, в районі півострова Крим (магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера);
  • 4 лютого - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера).

Отже, як бачимо, у Сокирянській територіальній громаді підземні поштовхи фіксують вже не вперше.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - закликали громадян у ГЦСК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що попередній землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".

Тим часом спеціалісти попереджають: в Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму.

Так, сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.

