Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрус
Пізно ввечері середи, 4 лютого, в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались на території Чернівецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН
О котрій годині й де саме стався землетрус
Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 04 лютого 2026 року було зареєстровано о 23:44:36 за київським часом.
Зазначається, що він стався на глибині 3 км, а його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - уточнили спеціалісти Головного центру спеціального контролю.
Координати джерела підземних поштовхів:
- 48,49 пн.ш. (широта);
- 27,43 сх.д. (довгота).
Параметри зафіксованого 4 лютого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)
Йдеться про ділянку в Дністровському районі Чернівецької області - в межах Сокирянської територіальної громади.
Джерело землетрусу, що стався 4 лютого (карта: gcsk.gov.ua)
Варто зазначити, що ця локація розташована зовсім недалеко від кордону України зі Молдовою.
Місцерозташування джерела землетрусу на кордоні (карта: gcsk.gov.ua)
Скільки землетрусів сталось в Україні від початку року
Згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже п'ять землетрусів:
- 11 січня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера);
- 19 січня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера);
- 20 січня - в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера);
- 2 лютого - з Азовського моря, в районі півострова Крим (магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера);
- 4 лютого - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера).
Отже, як бачимо, у Сокирянській територіальній громаді підземні поштовхи фіксують вже не вперше.
"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - закликали громадян у ГЦСК.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що попередній землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".
Тим часом спеціалісти попереджають: в Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму.
Так, сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.
Читайте також, чи може Москва піти під землю через землетрус і що загрожує РФ.