Вже п'ятий від початку року: де в Україні знову зафіксували землетрус

Пізно ввечері середи, 4 лютого, в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались на території Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

О котрій годині й де саме стався землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 04 лютого 2026 року було зареєстровано о 23:44:36 за київським часом.

Зазначається, що він стався на глибині 3 км, а його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - уточнили спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

48,49 пн.ш. (широта);

27,43 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 4 лютого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку в Дністровському районі Чернівецької області - в межах Сокирянської територіальної громади.

Джерело землетрусу, що стався 4 лютого (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована зовсім недалеко від кордону України зі Молдовою.

Місцерозташування джерела землетрусу на кордоні (карта: gcsk.gov.ua)

Скільки землетрусів сталось в Україні від початку року

Згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, в цілому від початку 2026 року в Україні було зареєстровано вже п'ять землетрусів:

11 січня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера);

- з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера); 19 січня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера);

- з території Новоушицької ТГ Кам'янець-подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера); 20 січня - в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера);

- в районі міста Мукачево, Закарпатської області (магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера); 2 лютого - з Азовського моря, в районі півострова Крим (магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера);

- з Азовського моря, в районі півострова Крим (магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера); 4 лютого - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера).

Отже, як бачимо, у Сокирянській територіальній громаді підземні поштовхи фіксують вже не вперше.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - закликали громадян у ГЦСК.