В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні дерева
Лісництва ДП "Ліси України" розпочали продаж різдвяних ялинок, близько 10 тисяч дерев вже реалізовано. Ціни на хвойні дерева - від 210 до 250 гривень, ялина/ялиця - від 240-280 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДП "Ліси України" в Telegram.
Продаж ялинок розпочався
У компанії наголошують, що у цей сезон планують реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев.
"Якщо попит буде вищим, без проблем заготовимо додаткову кількість. У господарствах ДП "Ліси України" 2,7 тис. га "ялинкових" плантацій, на яких росте 7,8 млн різдвяних дерев. За потреби, заготівля може проводитися також під час проведення рубок формування й оздоровлення лісів", - повідомили у компанії.
Ціни на ялинки
Ціни на новорічні хвойні дерева порівняно з минулим роком майже не змінилися - від 210 до 250 гривень, ялина/ялиця - від 240-280 гривень. Новорічні ялинки в контейнерах - від 500 гривень, залежно від розмірів.
У ДП "Ліси України" повідомили, що майже половину коштів від реалізації лісопродукції направляють у бюджет у вигляді податків та зборів.
"Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів)", - наголосили у ДП "Ліси України".
Купити ялинки можна напряму без переплат. Філії компанії організують роздрібну торгівлю на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках населених пунктів.
Як купити легальну ялинку
Усі дерева від ДП "Ліси України" маркуються бірками або стікерами зі штрих-кодом. Через сервіс open.ukrforest.com покупець може перевірити, у якому саме лісництві зрубали ялинку та чи є вона законною.
