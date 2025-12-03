ua en ru
В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні дерева

Середа 03 грудня 2025 16:35
UA EN RU
В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштують новорічні дерева Скільки коштують ялинки цьогоріч (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Лісництва ДП "Ліси України" розпочали продаж різдвяних ялинок, близько 10 тисяч дерев вже реалізовано. Ціни на хвойні дерева - від 210 до 250 гривень, ялина/ялиця - від 240-280 гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДП "Ліси України" в Telegram.

Продаж ялинок розпочався

У компанії наголошують, що у цей сезон планують реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев.

"Якщо попит буде вищим, без проблем заготовимо додаткову кількість. У господарствах ДП "Ліси України" 2,7 тис. га "ялинкових" плантацій, на яких росте 7,8 млн різдвяних дерев. За потреби, заготівля може проводитися також під час проведення рубок формування й оздоровлення лісів", - повідомили у компанії.

Ціни на ялинки

Ціни на новорічні хвойні дерева порівняно з минулим роком майже не змінилися - від 210 до 250 гривень, ялина/ялиця - від 240-280 гривень. Новорічні ялинки в контейнерах - від 500 гривень, залежно від розмірів.

У ДП "Ліси України" повідомили, що майже половину коштів від реалізації лісопродукції направляють у бюджет у вигляді податків та зборів.

"Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів)", - наголосили у ДП "Ліси України".

Купити ялинки можна напряму без переплат. Філії компанії організують роздрібну торгівлю на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках населених пунктів.

Як купити легальну ялинку

Усі дерева від ДП "Ліси України" маркуються бірками або стікерами зі штрих-кодом. Через сервіс open.ukrforest.com покупець може перевірити, у якому саме лісництві зрубали ялинку та чи є вона законною.

Читайте також про те, що у Києві цьогоріч працюватиме 141 локація із продажу новорічних дерев. Сосни коштуватимуть від 500 гривень за погонний метр, а ялинки - від 750 гривень. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 гривень.

З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.

Раніше ми писали про те, що ялинка у Києві цього року буде присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16-метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних, "давніх" кольорах, а біля нього облаштують ятку з чаями й смаколиками.

Новорічні свята Ціни в Україні
