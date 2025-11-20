Коли у Києві почнуть продавати ялинки: названо дату
З 4 грудня у Києві стартує продаж новорічних ялинок. Працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв - безпечні, сертифіковані та легальні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook.
У Києві працюватиме 141 новорічний ярмарок
"Попри складні часи, Київ готується створити святковий настрій для містян та гостей столиці - і запрошує підприємців стати частиною цієї традиції", - йдеться у публікації.
Ключові дати:
- 1-3 грудня - монтаж ялинкових майданчиків;
- 4 - 31 грудня - початок роботи ярмарків та старт продажів.
Участь в офіційних ярмарках надає можливість працювати законно та прозоро, підтримувати розвиток столиці через сплачені податки, отримати довіру покупців, які обирають сертифіковані ялинки. А також зробить зимовий сезон стабільним для малого та середнього бізнесу.
Організатори ярмарків, які приймають заявки від підприємців:
- КП "Світоч "м. Києва - 067 710 07 55
- КП "Київська спадщина" - 099 756 20 17
- КП "Житній ринок"
Повний перелік офіційних локацій у всіх районах Києва
Голосіївський район:
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
- вул. Степана Рудницького, 6А
- вул. Васильківська, 8
- пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1)
- пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2)
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)
- просп. Академіка Глушкова, 16-16/7
- просп. Академіка Глушкова, 31А
- вул. Метрологічна, 19
- вул. Академіка Заболотного, 48А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський")
- вул. Феодосіївська, Дніпровське шосе
- вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")
Дарницький район:
- вул. Архітектора Вербицького, 16
- вул. Братства тарасівців, 9
- вул. Єлизавети Чавдар, 1
- вул. Єлизавети Чавдар, 13
- вул. Здолбунівська, 2
- вул. Михайла Драгоманова, 14
- вул. Олени Пчілки, 2
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
- вул. Срібнокільська, 13
- вул. Ялтинська, 5А
- вул. Ялтинська, 5Б
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
- вул. Олександра Мишуги, 2
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
- просп. Петра Григоренка, 26
- просп. Петра Григоренка, 41-43
- вул. Срібнокільська, 5Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
- Дніпровська набережна,17А (біля ТЦ «Новус»)
- вул. Олександра Мішуги, 4
- вул. Зарічна, 1
- мкр.Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової)
- вул. Здолбунівська, 17
Деснянський район:
- вул. Рональда Рейгана, 4
- вул. Рональда Рейгана, 8
- просп. Червоної Калини, 15
- просп. Червоної Калини, 26
- просп. Червоної Калини, 44
- просп. Червоної Калини, 60/10
- просп. Червоної Калини, 95-97
- вул. Героїв Енергетиків, 2
- вул. Героїв Енергетиків, 4
- вул. Героїв Енергетиків, 5
- вул. Героїв Енергетиків, 6
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
- станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- станція метро "Чернігівська"
Дніпровський район:
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7
- вул. Андрія Малишка, 4А
- вул. Івана Миколайчука, 9
- вул. Миропільська, 25
- вул. Райдужна, 4
- вул. Юрія Шумського, 1
- просп. Павла Тичини, 7
- просп. Соборності, 2/1
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
- вул. Регенераторна, 4
- вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ")
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича
Оболонський район:
- вул. Дніпроводська, 1
- площа Петропавлівська, 2
- просп. Володимира Івасюка, 27Б
- просп. Володимира Івасюка, 46
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А
- просп. Оболонський, 1Б
- просп. Оболонський, 52А
- просп. Оболонський, 45/28
- вул. Полярна, 8Б
- вул. Героїв Дніпра, 29В
- вул. Героїв Дніпра, 30
- вул. Героїв Дніпра, 32
- вул. Героїв Дніпра, 41
- вул. Йорданська, 17
- вул. Героїв полку "АЗОВ", 3
- вул. Героїв полку "АЗОВ", 12
- вул. Героїв полку "АЗОВ", 34
- вул. Олександра Архипенка, 6А
- площа Оболонська, 6
- просп. Литовський, 2
- просп. Маршала Рокоссовського, ¾
- просп. Степана Бандери, 15А (на території парковки гіпермаркету "АШАН Почайна")
Печерський район:
- бульв. Миколи Міхновського, 25
- бульв. Миколи Міхновського, 30/1
- вул. Велика Васильківська, 107
- вул. Шота Руставелі, 16 (в межах території закладу "МІЛК БАР")
Подільський район:
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1)
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2)
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3)
- перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4)
- вул. Світлицького, 30/20 (локація 1)
- вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2)
- просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»)
- просп. Європейського Союзу, 80
- вул.Межигірська, 56/63А (біля тенісних кортів)
- просп.Свободи, 28
- просп.Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів)
- вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів)
- перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів)
Святошинський район:
- бульв. Миколи Руденка, 13
- бульв. Миколи Руденка, 14
- бульв. Миколи Руденка, 15
- вул. Василя Кучера, 5
- вул. Симиренка, 10
- вул. Симиренка, 17
- вул. Зодчих, 46
- вул. Зодчих, 62
- вул. Зодчих, 68/2
- вул. Тулузи, 2/58
- вул. Якуба Коласа, 23
- вул. Ірпінська, 76-80
- вул. Підлісна, 1
- вул. Академіка Булаховського, 30
- вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)
- вул. Леся Курбаса 16А (біля зупинки 3-го трамваю)
Солом’янський район:
- бульв. Чоколівський, 19-21
- бульв. Чоколівський, 20
- бульв. Чоколівський, 1
- просп. Повітряних Сил, 18/2
- вул. Солом’янська, 33
- вул. Академіка Шалімова, 37
- просп. Відрадний, 15/45
- вул. Борщагівська, 154А (біля ТЦ «Аркадія»)
- просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту)
- просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів)
- просп. Валерія Лобановського, 4А (біля підземного переходу)
- вул. Волинська, 53
Шевченківський район:
- вул. Юрія Іллєнка, 1
- вул. Данила Щербаківського, 56
- перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії
- вул. Парково-Сирецька, 10
- вул. Ольжича, 14
- вул. Олени Теліги, 31/1
- вул. Щусєва, 5
- перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва
- вул. Дорогожицька, 13/14
