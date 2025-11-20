Коли у Києві почнуть продавати ялинки: названо дату

З 4 грудня у Києві стартує продаж новорічних ялинок. Працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв - безпечні, сертифіковані та легальні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook .

Організатори ярмарків, які приймають заявки від підприємців:

Участь в офіційних ярмарках надає можливість працювати законно та прозоро, підтримувати розвиток столиці через сплачені податки, отримати довіру покупців, які обирають сертифіковані ялинки. А також зробить зимовий сезон стабільним для малого та середнього бізнесу.

"Попри складні часи, Київ готується створити святковий настрій для містян та гостей столиці - і запрошує підприємців стати частиною цієї традиції", - йдеться у публікації.

