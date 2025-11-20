Головну ялинку країни присвятять фрескам Софії Київської: киян запрошують прикрашати дерево

Головна ялинка країни у Києві цього року буде присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16-метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних, "давніх" кольорах, а біля нього облаштують ятку з чаями й смаколиками. Киян закликають долучитися до створення декору 26 листопада.

Концепція ялинки 2025-2026

Цьогоріч головну ялинку країни традиційно встановлять на Софійській площі в Києві. Вогні на різдвяно-новорічному дереві засвітять 6 грудня, у День святого Миколая.

"Ялинка буде без пафосу, але дуже душевна. Тематика - фрески Софії Київської. Основні кольори такі ж, як на стародавніх стінах собору - не яскраві, а натуральні. Переважатимуть пастельні, зеленкуваті, бірюзові та матові золотисті відтінки", - пояснив Добруцький.

Гірлянди будуть із теплим білим світлом, а вся колірна гама ялинки гармонійно поєднається із Національним заповідником.

"Хочемо показати, що фрески завжди залишаються, як і енергія майстрів, які їх створювали тисячоліття тому, незалежно від того, яким би шаром штукатурки не закрили ці розписи. Цьогоріч ми звертаємось до наших витоків: є фрески Софії, є Україна - і нас не зламати", - пояснив Добруцький.

Затишна атмосфера й частування

Біля ялинки буде встановлена одна ятка, де продаватимуть чаї й смаколики.

"Це буде виключно для дітей. Там можна буде придбати ароматні і корисні напої за стародавніми рецептами, такі як зимова гербата, карпатські чаї з гілочками вишні, яблуні тощо", - зазначив співрозмовник.

Киян і гостей міста запрошують прикрашати ялинку

Організатори запрошують усіх охочих узяти участь у прикрашанні головної ялинки. 26 листопада на Софійській площі декоратори встановлюватимуть стовбур дерева та роздаватимуть гілочки для прикрашання.

"У нас буде 10 тисяч іграшок, тому просимо всіх охочих долучитися. Люди зможуть самі прикрасити гілочки, а ми потім прикріпимо їх до ялинки. Так кожен стане декоратором головного новорічного дерева країни", - заявив Добруцький.

На ялинку не витратять жодної копійки з бюджету

Добруцький також наголосив, що на декор ялинки ні з міського, ні з державного бюджету не піде жодної копійки, як і всі минулі роки. Матеріал для декору надає "Добропарк", а після демонтажу його повернуть туди на зберігання.

"Для нас головне, що ми не забуваємо традицію, що ялинка буде на центральній площі. Українці матимуть змогу прийти сюди, сфотографуватися у самому серці Києва, сказати, що ми віримо у майбутнє й у нас все буде добре", - додав Добруцький.