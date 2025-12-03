В Украине стартовала продажа елок: сколько стоят новогодние деревья

Лесничества ГП "Леса Украины" начали продажу рождественских елок, около 10 тысяч деревьев уже реализовано. Цены на хвойные деревья - от 210 до 250 гривен, ель/пихта - от 240-280 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГП "Леса Украины" в Telegram .

Продажа елок началась

В компании отмечают, что в этот сезон планируют реализовать около 140 тысяч хвойных деревьев.

"Если спрос будет выше, без проблем заготовим дополнительное количество. В хозяйствах ГП "Леса Украины" 2,7 тыс. га "елочных" плантаций, на которых растет 7,8 млн рождественских деревьев. При необходимости, заготовка может проводиться также во время проведения рубок формирования и оздоровления лесов", - сообщили в компании.

Цены на елки

Цены на новогодние хвойные деревья по сравнению с прошлым годом почти не изменились - от 210 до 250 гривен, ель/пихта - от 240-280 гривен. Новогодние елки в контейнерах - от 500 гривен, в зависимости от размеров.

В ГП "Леса Украины" сообщили, что почти половину средств от реализации лесопродукции направляют в бюджет в виде налогов и сборов.

"Немного выше цены в малоресурсных регионах Востока и Юга, вблизи крупных городов (Днепр, Одесса, Николаев). Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов)", - отметили в ГП "Леса Украины".

Купить елки можно напрямую без переплат. Филиалы компании организуют розничную торговлю на торговых площадках лесных хозяйств, ярмарках и рынках населенных пунктов.

Как купить легальную елку

Все деревья от ГП "Леса Украины" маркируются бирками или стикерами со штрих-кодом. Через сервис open.ukrforest.com покупатель может проверить, в каком именно лесничестве срубили елку и является ли она законной.