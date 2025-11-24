UA UA EN RU
Скільки коштуватимуть ялинки в Києві: у КМДА назвали ціни 2025

Київ, Понеділок 24 листопада 2025 10:56
Скільки коштуватимуть ялинки в Києві: у КМДА назвали ціни 2025 Скільки коштуватимуть ялинки в 2025 у Києві (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч в Києві сосни продаватимуть за ціною від 500 гривень за погонний метр, а ялинки - від 750 гривень. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Звідки привозитимуть ялинки

"За інформацією КП "Світоч" Києва - організатора сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському районах, ялинки будуть привезені з лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської, Чернігівської областей, країн Данії та Польщі", - заявили у Департаменті.

Яка вартість ялинок у Києві

Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2500 гривень за погонний метр, залежно від виду.

Ціни за погонний метр:

  • сосна - від 500 грн;
  • ялинка Польща - від 750 грн;
  • ялинка Данія - від 2500 грн;

Зібрані композиції ялинка:

  • 30 см - 250 грн;
  • 60 см - 400 грн;
  • 1 м - 550 грн.

Зібрані композиції зі сосни: 1 м - 650 грн.

Де купити ялинку

У Києві працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв - безпечні, сертифіковані та легальні. Ринки розпочнуть роботу з 4 грудня.

З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.

Якою буде головна ялинка країни 2025-2026

Головна ялинка країни у Києві цього року буде присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16-метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних, "давніх" кольорах, а біля нього облаштують ятку з чаями й смаколиками.

Киян закликають долучитися до створення декору 26 листопада. Ялинку засвітять традиційно 6 грудня, у День святого Миколая.

