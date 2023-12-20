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В Україні спростять імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Фото: в Україні спростять імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада підтримала одразу за основу та в цілому законопроєкти про спрощення імпорту засобів радіолокаційної боротьби. Їх звільнять від ПДВ та мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Йдеться про законопроєкти №10341 та №10342 про звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.

За документи проголосували 323 парламентарі.

Як зазначається, ці законопроєкти передбачають звільнення на період війни від ПДВ радіолокаційних приладів та комплексів, важливих для оборонних структур. Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.

Додамо, що йдеться не лише про засоби РЕБ, завезені з-за кордону, але й про вироблені в Україні.

Звільнення від податків

Нагадаємо, раніше парламент скасував податки на компоненти для виробництва та ремонту безпілотників. 

У липні Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Крім того, у Раді пропонують звільнити від податків імпортні авто, які будуть завозити для військових. Податки скасують за умови закупівель за кошти місцевих бюджетів.

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