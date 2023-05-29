Рада скасувала податки на компоненти для виробництва безпілотників

Парламент звільнив від оподаткування комплектуючі для виробництва та ремонту безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Сьогодні одна з нагальних потреб наших воїнів - безпілотники. Щоб забезпечити армію імпортними та українськими дронами ми ухвалили законопроєкти, які на період дії воєнного стану звільняють від оподаткування компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем", - пояснила Шуляк.

Вона розповіла, що законопроектом № 9275 парламент скасував сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для безпілотників. А законопроект № 9276 передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів для виробництва або ремонту безпілотних систем.

"Це допоможе налагодити та масштабувати виробництво безпілотників в Україні для потреб армії та пришвидшить їхнє постачання на фронт. Тож це ще один крок до наближення нашої перемоги", - запевнила нардеп.

Законопроект № 9276, який має стимулювати виробництво БпЛА в Україні, ініційований фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше партія передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво ракетних комплексів Стугна-П.