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В Украине упростят импорт радиолокационных комплексов для ВСУ. Рада сделала шаг

Фото: в Украине упростят импорт радиолокационных комплексов для ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада поддержала сразу за основу и в целом законопроекты об упрощении импорта средств радиолокационной борьбы. Их освободят от НДС и пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Речь идет о законопроектах №10341 и №10342 об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения.

За документы проголосовали 323 парламентария.

Как отмечается, эти законопроекты предусматривают освобождение на период войны от НДС радиолокационных приборов и комплексов, важных для оборонных структур. Налогообложение не будет применяться к товарам, которые получают Силы обороны, Минобороны и правоохранители.

Добавим, что речь идет не только о средствах РЭБ, завезенных из-за границы, но и о производимых в Украине.

Освобождение от налогов

Напомним, ранее парламент отменил налоги на компоненты для производства и ремонта беспилотников.

В июле Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Кроме того, в Раде предлагают освободить от налогов импортные автомобили, которые будут завозиться для военных. Налоги отменят при условии закупки за средства местных бюджетов.

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НалогиВСУВерховная радаОружие в Украине