Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram .

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 - від ввізного мита.

Від податків звільняються наступні товари:

тепловізійні біноклі,

монокуляри та бінокуляри,

прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),

далекоміри.

Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.