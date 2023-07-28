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Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

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Україна, П'ятниця 28 липня 2023 11:48
Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів Фото: Рада звільнила від податків військовий імпорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 - від ввізного мита.

Від податків звільняються наступні товари:

  • тепловізійні біноклі,
  • монокуляри та бінокуляри,
  • прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),
  • далекоміри.

Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

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