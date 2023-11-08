У Раді хочуть звільнити від податків імпортні авто для військових: за якої умови

Народні депутати пропонують тимчасово скасувати ввізне мито, ПДВ та акцизи для імпортних автомобілів для потреб військових. Податки скасують за умови закупівель за кошти місцевих бюджетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проекти законів № 10219 та 10220 .

Проект №10219 передбачає скасування 31 грудня 2024 року ввізного мита, а проект №10220 скасування податку на додану вартість та акцизного податку.

Проектами передбачено, що податки скасовується у разі закупівлі транспортних засобів за рахунок коштів місцевих бюджетів для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі збройним формуванням України.

Скасування податків буде стосуватися транспортних засобів:

моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, крім тролейбусів,

автомобілі легкові та інші транспортні засоби, крім: автомобілів легкових з типом кузова: седан, хетчбек, кабріолет, купе; гоночних автомобілів,

моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм автобурових, автобетономiшалок.

Передбачається, що такі транспортні засоби мають бути передані отримувачам не пізніше 45 календарних днів з дня завершення митного оформлення. У разі порушення строку, або нецільового використання зазначених транспортних засобів платник податку зобов’язаний сплатити суму податку на додану вартість та акцизного податку, що мали бути сплачені при ввезенні.

Обґрунтування проекту закону

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, ,за минулий рік для потреб військових формувань ввезли та передали з-за кордону понад 60 тисяч автомобілів. Така передача транспортних засобів на користь військових формувань відбувається як правило за участю волонтерів, громадських та благодійних організацій.

Однак, потреба в транспортних засобах не зникає, оскільки вона прямо пропорційна активності бойових дій і йде хвилями. Так, в середньому термін служби автомобілів на фронті дуже короткий, від двох тижнів до двох місяців. Під час інтенсивних боїв автівки часто підбивають і відновити їх неможливо, пишуть автори проекту.

"У контексті ведення війни проти окупантів, органи місцевого самоврядування стають все більш активними у підтримці армії, і це не обмежується лише фінансовою допомогою, а також включає передачу власного майна", - йдеться в записці.

Звільнення від податків

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

У липні Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.