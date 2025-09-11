ua en ru
В Украине упростили открытие новой категории водительских прав: что изменится и для кого

Четверг 11 сентября 2025 12:58
В Украине упростили открытие новой категории водительских прав: что изменится и для кого В Украине упростили процедуру получения водительских прав одной из категорий (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Что именно изменило правительство и для кого

Согласно информации министерства, Кабинет министров Украины упростил процедуру привлечения физических лиц к управлению транспортными средствами категории СЕ.

Речь идет о грузовом транспорте с прицепом.

Уточняется, что на очередном заседании КМУ было принято соответствующее постановление, подготовленное Минэкономики - "О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".

Оно предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа.

Отмечается, что без изменений остаются при этом требования насчет:

  • профессиональной подготовки;
  • обучения;
  • экзаменов.

Чем важно введенное для водителей изменение

В Минэкономики объяснили, что введенное постановлением изменение позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузового транспорта с прицепом.

"Не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией", - объяснили в ведомстве.

Считается также, что упрощение процедуры:

  • повысит доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин;
  • укрепит логистическую способность государства;
  • будет способствовать развитию отрасли автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами;
  • позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и в учебных центрах.

"Документ направлен на гармонизацию национального законодательства с правом Европейского Союза в сфере автомобильного транспорта", - подытожили в Минэкономики.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без "тракторных" прав.

Тем временем в ГСЦ МВД и киберполиции сообщили, какие "услуги" водителям в интернете заказывать никак нельзя, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, мы объясняли, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.

Читайте также, как недавно изменился алгоритм бронирования места в очереди для пересечения границы - для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков.

