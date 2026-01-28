В Україні спростили правила встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Їхнє встановлення виключили з переліку робіт, які потребують спеціальних документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
За її словами, відтепер процедура встановлення сонячних електростанцій на будівлях значно спрощена. Раніше такі роботи визначалися, як реконструкція, або капітальний ремонт будівлі.
"Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", - зазначила Свириденко.
Відтепер сонячні електростанції на дахах та фасадах будівель можна встановити на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Додаткові дозвільні та / або реєстраційні процедури від будь-яких органів державного архітектурно-будівельного контролю більше не потрібні.
Нагадаємо, що в Україні з 13 січня оголосили прро запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Причини такого кроку - сильні морозі та постійні теракти російського режиму проти української енергетики.
Серед заходів, спрямованих на полегшення проходження зими цього року в умовах енергодефіциту та сильних холодів - рішення уряду віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти їх відключенню від електроенергії.
Також в Україні змінили правила комендантської години, але не для всіх. Зокрема в МВС пояснили, що послаблення комендантської години можливе в регіонах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці. А 16 січня Кабмін дозволив обласній владі запроваджувати більш гнучкі правила на час енергетичної кризи.