Экономика Авто Tech

В Украине упростили правила установки солнечных электростанций

Иллюстративное фото: солнечные электростанции теперь будет значительно легче установить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Украине упростили правила установки солнечных электростанций на зданиях. Их установку исключили из перечня работ, требующих специальных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, отныне процедура установки солнечных электростанций на зданиях значительно упрощена. Ранее такие работы определялись, как реконструкция или капитальный ремонт здания.

"Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня требующих специальных документов", - отметила Свириденко.

Отныне солнечные электростанции на крышах и фасадах зданий можно установить на основании отчета о техническом обследовании здания. Дополнительные разрешительные и/или регистрационные процедуры от любых органов государственного архитектурно-строительного контроля больше не нужны.

 

Напомним, что в Украине с 13 января объявили о введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Причины такого шага - сильные морозы и постоянные теракты российского режима против украинской энергетики.

Среди мер, направленных на облегчение прохождения зимы этого года в условиях энергодефицита и сильных холодов - решение правительства отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их отключение от электроэнергии.

Также в Украине изменили правила комендантского часа, но не для всех. В частности в МВД объяснили, что ослабление комендантского часа возможно в регионах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике. А 16 января Кабмин разрешил областным властям вводить более гибкие правила на время энергетического кризиса.

солнечная электростанция Электроэнергия