В Україні сьогодні посилили відключення світла: "Укренерго" пояснило причину

За даними компанії, у ніч на 11 листопада ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. На ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень, проте виконують відновлювальні роботи лише після дозволу військових.

Відключення світла

Через перевантаження системи сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень - від 2 до 4 черг. Крім того, введено обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Високе споживання

Станом на 9:30 споживання електроенергії було на 2,6% вищим, ніж учора в цей же час. Це пов’язано з похмурою та дощовою погодою, через що побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно.

Добовий максимум споживання напередодні зріс на понад 12% порівняно з попереднім робочим днем.

В "Укренерго" наголошують, що необхідність економії електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби. Українців закликають обмежити використання потужних електроприладів та перенести енергоємні процеси на нічний час.

Наслідки негоди

Через сильні дощі та пориви вітру у Кіровоградській області знеструмлені 16 населених пунктів. Відновлювальні роботи вже розпочато, заживлення очікується до кінця доби.

Зазначимо, у більшості регіонів України 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла.