В Україні сьогодні посилили відключення світла: "Укренерго" пояснило причину

В енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки російських обстрілів та негоду. Обсяги відключення світла було збільшено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними компанії, у ніч на 11 листопада ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. На ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень, проте виконують відновлювальні роботи лише після дозволу військових.
Через перевантаження системи сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень - від 2 до 4 черг. Крім того, введено обмеження споживання для бізнесу та промисловості.
Станом на 9:30 споживання електроенергії було на 2,6% вищим, ніж учора в цей же час. Це пов’язано з похмурою та дощовою погодою, через що побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно.
Добовий максимум споживання напередодні зріс на понад 12% порівняно з попереднім робочим днем.
В "Укренерго" наголошують, що необхідність економії електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби. Українців закликають обмежити використання потужних електроприладів та перенести енергоємні процеси на нічний час.
Через сильні дощі та пориви вітру у Кіровоградській області знеструмлені 16 населених пунктів. Відновлювальні роботи вже розпочато, заживлення очікується до кінця доби.
Зазначимо, у більшості регіонів України 11 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Увечері напередодні Повітряні сили України зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку південних регіонів. За даними моніторингових ресурсів, російські війська запустили близько 30 безпілотників типу "Шахед".
Вранці 11 листопада у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час тривоги в Харкові пролунали вибухи.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи сталися не в межах міста, а на території Харківської області.
Також російські дрони атакували Одеську область - унаслідок ударів пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та залізничні колії.
За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 11 листопада російська армія запустила по Україні 119 безпілотників різних типів. Основні удари припали на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.
Також стало відомо, що цієї ночі Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.