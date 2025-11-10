Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
У більшості регіонів України завтра, 11 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Більш детально про обмеження електропостачання - в матеріалі РБК-Україна.
За інформацією "Укренерго", графіки відключень світла введуть з 00:00 до 23:59. Вони будуть обсягом від 2 до 3,5 черг.
Київська область
У Київській області завтра, 11 листопада, планують відключати світло таким чином:
Фото: графік відключень світла в Київській області (t.me/dtek_ua)
Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області 11 листопада діятимуть такі графіки:
Фото: графік відключень світла в Дніпропетровській області (t.me/dtek_ua)
Одеська область
В Одеській області на 11 листопада планують такий графік:
Фото: графік відключень світла в Одеській області (t.me/dtek_ua)
Сумська область
У Сумській області завтра, 11 листопада, діятимуть такі графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 08:00 - 2 черги;
- з 08:00 до 09:00 - 3 черги;
- з 09:00 до 18:00 - 3,5 черги;
- з 18:00 до 21:00 - 3 черги;
- з 21:00 до 24:00 - 2 черги.
Фото: графік відключень світла в Сумській області (t.me/SumyEnergo)
Полтавська область
У Полтавській області енергетики змушені відключати світло за такими графіками:
- з 00:00 до 8:00 - 2 черги;
- з 8:00 до 09:00 - 3 черги;
- з 9:00 до 18:00 - 3,5 черги;
- з 21:00 до 24:00 - 2 черги.
Харківська область
У Харківській області плануються такі графіки:
- черга 1.1 - 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- черга 1.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- черга 2.1 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- черга 2.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- черга 3.1 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
- черга 3.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
- черга 4.1- 01:00-08:00; 12:00-18:00;
- черга 4.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00;
- черга 5.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- черга 5.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- черга 6.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- черга 6.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.
Чернігівська область
У Чернігівській області за розпорядженням "Укренерго" світло відключатимуть так:
Фото: графік відключення світла в Чернігівській області (t.me/chernigivoblenergo)
Миколаївська область
У Миколаївській області світло планують відключати таким чином:
- черга 1.1 - 07:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
- черга 1.2 - 07:30-13:00; 16:30-21:30;
- черга 2.1 - 06:00-09:30; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
- черга 2.2 - 00:00-02:30; 08:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
- черга 3.1 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-21:30;
- черга 3.2 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
- черга 4.1 - 06:00-09:30; 16:30-21:30;
- черга 4.2 - 00:00-02:30; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
- черга 5.1 - 02:30-06:00; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
- черга 5.2 - 02:30-06:00; 09:30-13:00; 20:00-23:30;
- черга 6.1 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-18:30; 20:00-21:30;
- черга 6.2 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-23:30.
До слова, раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявляла про те, що світла буде більше, оскільки енергетики робитимуть обмеження м'якшими.