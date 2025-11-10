Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах

Більш детально про обмеження електропостачання - в матеріалі РБК-Україна .

За інформацією "Укренерго", графіки відключень світла введуть з 00:00 до 23:59. Вони будуть обсягом від 2 до 3,5 черг.

Київська область

У Київській області завтра, 11 листопада, планують відключати світло таким чином:

Фото: графік відключень світла в Київській області (t.me/dtek_ua)

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 11 листопада діятимуть такі графіки:

Фото: графік відключень світла в Дніпропетровській області (t.me/dtek_ua)

Одеська область

В Одеській області на 11 листопада планують такий графік:

Фото: графік відключень світла в Одеській області (t.me/dtek_ua)

Сумська область

У Сумській області завтра, 11 листопада, діятимуть такі графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 08:00 - 2 черги;

з 08:00 до 09:00 - 3 черги;

з 09:00 до 18:00 - 3,5 черги;

з 18:00 до 21:00 - 3 черги;

з 21:00 до 24:00 - 2 черги.

Фото: графік відключень світла в Сумській області (t.me/SumyEnergo)

Полтавська область

У Полтавській області енергетики змушені відключати світло за такими графіками:

з 00:00 до 8:00 - 2 черги;

з 8:00 до 09:00 - 3 черги;

з 9:00 до 18:00 - 3,5 черги;

з 21:00 до 24:00 - 2 черги.

Харківська область

У Харківській області плануються такі графіки:

черга 1.1 - 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

черга 1.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

черга 2.1 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

черга 2.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

черга 3.1 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

черга 3.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

черга 4.1- 01:00-08:00; 12:00-18:00;

черга 4.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00;

черга 5.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

черга 5.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

черга 6.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

черга 6.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Чернігівська область

У Чернігівській області за розпорядженням "Укренерго" світло відключатимуть так:

Фото: графік відключення світла в Чернігівській області (t.me/chernigivoblenergo)

Миколаївська область

У Миколаївській області світло планують відключати таким чином: