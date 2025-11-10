ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 22:01
UA EN RU
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах Ілюстративне фото: в Україні 11 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У більшості регіонів України завтра, 11 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Більш детально про обмеження електропостачання - в матеріалі РБК-Україна.

За інформацією "Укренерго", графіки відключень світла введуть з 00:00 до 23:59. Вони будуть обсягом від 2 до 3,5 черг.

Київська область

У Київській області завтра, 11 листопада, планують відключати світло таким чином:

Фото: графік відключень світла в Київській області (t.me/dtek_ua)

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 11 листопада діятимуть такі графіки:

Фото: графік відключень світла в Дніпропетровській області (t.me/dtek_ua)

Одеська область

В Одеській області на 11 листопада планують такий графік:

Фото: графік відключень світла в Одеській області (t.me/dtek_ua)

Сумська область

У Сумській області завтра, 11 листопада, діятимуть такі графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 08:00 - 2 черги;
  • з 08:00 до 09:00 - 3 черги;
  • з 09:00 до 18:00 - 3,5 черги;
  • з 18:00 до 21:00 - 3 черги;
  • з 21:00 до 24:00 - 2 черги.

Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонахФото: графік відключень світла в Сумській області (t.me/SumyEnergo)

Полтавська область

У Полтавській області енергетики змушені відключати світло за такими графіками:

  • з 00:00 до 8:00 - 2 черги;
  • з 8:00 до 09:00 - 3 черги;
  • з 9:00 до 18:00 - 3,5 черги;
  • з 21:00 до 24:00 - 2 черги.

Харківська область

У Харківській області плануються такі графіки:

  • черга 1.1 - 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 1.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 2.1 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 2.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • черга 3.1 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • черга 3.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • черга 4.1- 01:00-08:00; 12:00-18:00;
  • черга 4.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00;
  • черга 5.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • черга 5.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • черга 6.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • черга 6.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Чернігівська область

У Чернігівській області за розпорядженням "Укренерго" світло відключатимуть так:

Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонахФото: графік відключення світла в Чернігівській області (t.me/chernigivoblenergo)

Миколаївська область

У Миколаївській області світло планують відключати таким чином:

  • черга 1.1 - 07:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 1.2 - 07:30-13:00; 16:30-21:30;
  • черга 2.1 - 06:00-09:30; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 2.2 - 00:00-02:30; 08:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 3.1 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-21:30;
  • черга 3.2 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
  • черга 4.1 - 06:00-09:30; 16:30-21:30;
  • черга 4.2 - 00:00-02:30; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
  • черга 5.1 - 02:30-06:00; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
  • черга 5.2 - 02:30-06:00; 09:30-13:00; 20:00-23:30;
  • черга 6.1 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-18:30; 20:00-21:30;
  • черга 6.2 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-23:30.

До слова, раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявляла про те, що світла буде більше, оскільки енергетики робитимуть обмеження м'якшими.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Одеса Київська область Дніпропетровська область Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі": мають бути вироки
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі": мають бути вироки
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа